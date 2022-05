Genoa, Vasquez: «Voglio rimanere in Serie A». La Lazio resta interessata

Johan Vasquez, difensore del Genoa ed obiettivo di mercato della Lazio, ha rivelato le proprie intenzioni sul futuro: le sue parole

Intervistato dai microfoni di TV Atzeca, Johan Vasquez, difensore del Genoa ed obiettivo di mercato della Lazio, ha fatto il punto sul proprio futuro:

«La mia idea è di proseguire in Serie A. Ho iniziato a cadere in una fortissima depressione, sono una persona emotiva. Non stavo giocando, ero solo, la lingua, non c’era sudamericano nella squadra, non parlavo con nessuno. Quando è iniziato tutto, che la gente ha iniziato a rispettarmi di più è stato quando ho iniziato a giocare e a conquistarli».