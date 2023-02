Lazio Women, Varriale: «Ecco cosa servirà contro la Ternana»

Marta Varriale, difensore della Lazio Women, ha parlato nel pre-partita della gara contro la Ternana: le sue dichiarazioni

Intervistata da Lazio Style Channel, Marta Varriale, difensore della Lazio Women, ha parlato nel pre-partita della gara con la Ternana:

«Abbiamo lavorato tanto in queste due settimane di stop, siamo pronte e cariche per questa partita che è molto importante, come tutte le altre che mancano da qui al termine della stagione. Siamo cariche. Spyridonidou è forte e veloce, non a caso è la calciatrice ha segnato di più finora. Sarà difficile da marcare ma queste sono le sfide che più mi piacciono, non vedo l’ora di affrontarla, l’ho già sfidata all’andata, conosco i suoi punti deboli e le qualità. Dovremo scendere in campo con la convinzione di poter ottenere i tre punti, mancano ancora tanto al termine del campionato. Le palle inattive sono importantissime, determinano spesso il risultato. Sono arrivata a dicembre ma mi sono ambientata subito bene grazie allo staff e alle compagne, questo certamente mi ha aiutato».