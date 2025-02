Valentin Gomez Lazio, salta il trasferimento in Italia dell’ex obiettivo di calciomercato: ecco il motivo

Valentin Gomez Lazio, l’ex obiettivo del calciomercato biancoceleste non si trasferisce in Italia: accordo con quel club, ma poi… la ricostruzione

É saltato il trasferimento di Valentin Gomez, vecchio obiettivo del calciomercato Lazio, all’Udinese. Il difensore argentino lo scorso 30 gennaio aveva superato le visite mediche e firmato il contratto con i friulani, ma alla fine il trasferimento non si è completato.

Il motivo, come rivelato da Gianluca Di Marzio, è che il calciatore non ha esercitato la clausola di buyout. Il difensore infatti avrebbe dovuto trasferirsi solo dopo essersi svincolato dal Velez Sarsfield e quindi pagando una clausola di nove milioni di euro. Il problema è che il suo cartellino appartiene ad un fondo e che quindi sarebbe stato compito loro esercitare la clausola, cosa che non è avvenuta. Due giorni fa è scaduto il mercato degli svincolati in Europa e a questo punto il difensore rimane ancora sotto contratto con il club argentino.