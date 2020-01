Under 14, inizia con una vittoria il memorial “Halima Haider”

Under 14, vittoria per i biancocelesti nella sesta edizione del memorial “Halima Haider” che si è tenuto oggi

Sesta edizione del memorial ‘Halima Haider’. La Lazio, ultima formazione a vincere tale competizione, quest’oggi ha debuttato nel torneo affrontando l’Accademia Calcio Roma in occasione della prima giornata della fase a gironi del Gruppo B.

Dopo aver concluso la prima frazione di gioco in parità, la formazione guidata da Simone Gonini è riuscita a portarsi in vantaggio al 42’ grazie ad una rete di Gelli. Il raddoppio della Lazio arriva ad appena 120 secondi di distanza dalla prima marcatura e, questa volta, è Ferrari a trovare la via del gol. Altri sette giri d’orologio e la compagine biancoceleste riesce a siglare anche la terza marcatura a firma di Serra che conclude l’incontro sul 3-0 per la Lazio. Domani i biancocelesti affronteranno alle ore 12:00 il Frosinone nella seconda giornata della fase a gironi.