Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.30 – Julio Cruz: «Il Bologna deve tenersi stretto Mihajlovic» – In una intervista a Il Resto del Carlino, Julio Cruz ha elogiato le qualità di Mihajlovic esortando il Bologna a tenerselo stretto in panchina. Le parole

Ore 12.55 – Sampdoria, Ranieri punta a superare le annate di Mihajlovic e Giampaolo – Restano dieci partite a Claudio Ranieri per provare ad avvicinare i grandi della storia recente della Sampdoria. La notizia

Ore 12.25 – Bologna, Sabatini conferma: «Stiamo valutando Lamela» – In una intervista a Il Resto del Carlino, il direttore sportivo del Bologna ha aperto la porta a un possibile acquisto di Erik Lamela. Le parole

Ore 11.33 – Milan, chi dopo Gigio? – Complice lo stallo nella trattativa per il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma, il Milan si guarda intorno alla ricerca di un nuovo portiere. I profili valutati

Ore 10.44 – Cairo dalla parte di DAZN – Il presidente del Torino Urbano Cairo ha svelato le motivazioni per cui ha deciso di votare a favore dell’offerta di DAZN: «Il mio appoggio a Dazn poggia su tre motivi. sono state presentate tutte le garanzie tecnologiche necessarie sulla copertura del territorio. La proposta è più vantaggiosa economicamente rispetto a quella avanzata da Sky e un terzo motivo è quello dei tempi: con l’approssimarsi della scadenza delle offerte, mi sembrava corretto assumere una posizione netta».

Ore 10.33 – Problemi per Zaniolo – Secondo quanto riferito da Il Tempo, Nicolò Zaniolo nei giorni scorsi ha depositato una denuncia nei confronti dei paparazzi che negli ultimi tempi starebbero dando il tormento a lui e alla sua famiglia.

Ore 10.22 – Atalanta, si torna in campo – L’Atalanta questo pomeriggio torna al lavoro sui campi del centro sportivo di Zingonia. Gian Piero Gasperini avrà a disposizione solo una decina di giocatori. La situazione

Ore 10.03 – Benitez, no al Napoli – Rafa Benitez non sarà l’allenatore del Napoli nella prossima stagione. Non si tratta né di una questione economica né tecnica. I dettagli

Ore 9.45 – Serie A, diritti tv – L’assemblea di Lega Serie A andata in scena ieri ha prodotto una nuova fumata nera per quanto concerne i diritti tv per il prossimo triennio. L’offerta di DAZN ha ottenuto 11 voti ma ne servono altri tre per ottenere l’assegnazione. Nel frattempo Sky ha inoltrato una lettera in cui ha scritto che è pronta a confermare o aumentare la propria offerta. TUTTI I DETTAGLI

Ore 9.22 – Allegri al Napoli? – Il Napoli sembra sempre più destinato a cambiare allenatore al termine della stagione e secondo Corriere dello Sport il sogno del presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe quello di portare al Maradona Massimiliano Allegri. Ragionamenti in corso anche su Luciano Spalletti e Paulo Fonseca così come si valutano profili di secondo piano come Ivan Juric, Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi

Ore 8.44 – Il nuovo capitano della Juventus – Chi in casa Juventus può raccogliere onori e oneri della fascia da capitano, dopo il ritiro di Chiellini? Tutti i nomi possibili

Ore 8.23 – Morata si racconta – Alvaro Morata è stato intervistato da El Larguero dal ritiro della Nazionale spagnola. L’attaccante ha parlato molto di Juventus: «Quando sei in prestito e ci sono tanti club la tua opinione conta poco… Ero felice all’Atletico, sono felice alla Juventus. Ho un contratto, alla fine dell’anno mi diranno qualcosa a riguardo. Per ora non ho parlato con la società di questo. Io sono felice alla Juventus, siamo all’inizio di un nuovo progetto e sono felice lì». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA

Ore 8.10 – UFFICIALE, torna Iachini – La Fiorentina ha annunciato il ritorno di Beppe Iachini sulla panchina viola. Sarà lui a sostituire il dimissionario Cesare Prandelli sino al termine della stagione.

Ore 8.02 – Tutto fermo per Gigio – La trattativa fra il Milan e Gianluigi Donnarumma per il rinnovo di contratto del portiere rossonero è in stallo. Tutti i dettagli