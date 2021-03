Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 14.05 – Conferenza stampa Gasperini: «Giochiamo un buon calcio. Lo Spezia è un bell’esempio» – L’allenatore dell’Atalanta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro lo Spezia. Le parole

Ore 13.50 – Inter, problemi al ginocchio per Vidal: deve operarsi – Il club nerazzurro ha comunicato che domani Arturo Vidal sara sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro.

Ore 13.05 – Napoli, l’entourage di Lozano: «Con il Milan ci sarà. Futuro? Si sente napoletano» – L’entourage di Hirving Lozano ha annunciato che il messicano ha recuperato dall’infortunio e contro il Milan ci sarà: «Col Milan ci sarà e credo che potrà anche giocare qualche minuto. So che è molto entusiasta di questo ritorno in campo». Le parole

Ore 12.35 – Serie A, le designazioni arbitrali per la 27ª giornata di campionato – L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 27ª giornata di Serie A, l’ottava del girone di ritorno. Le designazioni

Ore 12.05 – Inter, in caso di cessione ipotesi nuovo stadio senza il Milan – Il progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan non si sblocca, ma se il club nerazzurro dovessero essere ceduto tutto potrebbe cambiare. La notizia

Ore 11.33 – I dubbi di Semplici – Il Cagliari anti Juventus inizia a prendere forma: chi tra Cerri e Simeone affiancherà Joao Pedro domenica? LA SITUAZIONE.

Ore 11.01 – Morte Astori – La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per tre persone nell’ambito dell’inchiesta bis per la morte di Davide Astori. L’udienza si aprirà il 21 ottobre

Ore 10.55 – Juve, che succede ora? – La Juventus pensa al mercato dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League. Tra conferme e partenze: ecco cosa sta succedendo

Ore 10.30 – I rimorsi di Totti – Francesco Totti, ha rilasciato un’intervista a 7, magazine del Corriere della Sera. Ecco un’anticipazione del pezzo che uscirà domani: «Il calcio a Balotelli e lo sputo a Poulsen. Sono state le cose più brutte che potessi fare, cose non da me. Tuttora non riesco a capire come possa aver compiuto gesti simili». LE SUE PAROLE

Ore 10.01 – Diritti tv, Setti dalla parte della Juve – l presidente del Verona Maurizio Setti ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato della questione dei diritti tv: «Io ho una mia idea: se big come Juventus, Napoli, Inter e Milan hanno scelto una strada, noi piccole medie dobbiamo stare tranquille e seguirli. Io non sono scettico in assoluto nei confronti dei Fondi, ma non mi convincono certe regole che hanno imposto». L’INTERVISTA COMPLETA

Ore 9.44 – Inter, le regole di Conte – Dal sesso al COVID-19: ecco le 10 regole che il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha imposto ai suoi giocatori. Un decalogo di metodo e disciplina.

Ore 9.22 – Torino, la situazione positivi – Andrea Belotti, Wilfried Singo e Nicolas Nkoulou sono risultati nuovamente positivi al tampone per il coronavirus a cui si sono sottoposti nella mattinata di ieri. I tre giocatori saranno controllati di giorno in giorno, per valutare se per qualcuno di loro ci potrà essere nelle prossime ore la possibilità di tornare negativi.

Ore 8.33 – Inter, parla Skriniar –Milan Skriniar ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui parla dello stato di forma dell’Inter e di quanto sia stato importante Antonio Conte nel suo percorso di crescita: «Con la linea a cinque non avevo mai giocato e, all’inizio, ho avuto un po’ di difficoltà. Lui però è bravissimo nel far capire bene cosa chiede ai giocatori e questo, ogni giorno, ti migliora. Se oggi sono un difensore completo, è grande merito suo». LA SUA INTERVISTA

Ore 8.02 – Juve, il futuro della dirigenza – Nonostante l’eliminazione in Champions League, il futuro della dirigenza della Juventus non è in dubbio. I dettagli sulle prossime mosse dei bianconeri