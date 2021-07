Ultime Notizie Serie A: ascolti record per l’Italia, Inzaghi si presenta all’Inter

Ore 13.50 Ancora record per l’Italia di Mancini nei ratings tv – 77% di share per la squadra azzurra. I dati

Ore 13.10 Marotta: «Situazione preoccupante per il calcio» – Le parole dell’ad nerazzurro. La conferenza

Ore 13.00 Ultime notizie Serie A, Simone Inzaghi si presenta: «Ecco perché ho scelto l’Inter» – Le prime parole del nuovo tecnico nerazzurro. La conferenza

Ore 12.20 Virginia Raggi: «Valutiamo apertura dell’Olimpico per la finale» – Le dichiarazioni della sindaca di Roma. Le parole

Ore 12.00 Morata ha calciato il rigore da infortunato? – Ecco il retroscena da Wembley. La notizia

Ore 11.30 Ranieri: Alla Sampdoria mi sono goduto un talento come Damsgaard» – Altre dichiarazioni per l’ex tecnico doriano. Le parole

Ore 11.30 La sofferenza prima della gloria – L’analisi tattica di Italia-Spagna. L’analisi

Ore 11.00 Insulti shock alla moglie di Morata – Il racconto di Alice Campiello. Le parole

Ore 10.05 – Italia Spagna, Piqué mastica amaro: «Chi calcia per primo i rigori vince, non è giusto» – Gerard Piqué mastica amaro dopo la sconfitta della sua Spagna ai calci di rigori contro l’Italia e sui social lancia l’accusa. Le parole

Ore 9.25 – Riapertura stadi, niente limiti: la Serie A vuole imitare l’Europa – La Serie A chiede di eliminare i limiti di ingresso agli stadi per la prossima stagione. Il presidente della Lega Paolo Dal Pino ha scritto una lettera al Governo. La notizia

Ore 8.40 – Italia, Ranieri: «Abbiamo inseguito il calcio spagnolo, ora in finale ci siamo noi» – Claudio Ranieri ha analizzato la semifinale dell’Europeo tra Italia e Spagna che ha visto trionfare gli Azzurri. Le parole

Ore 8.20 – Italia Spagna da batticuore: non c’è amore senza sofferenza – Italia Spagna non è stata la semifinale di Euro 2020 che ci aspettavamo, ma la sofferenza fortifica l’amore per la nostra Nazionale che domenica si giocherà il titolo. L’editoriale