Ultime Notizie Serie A: Vidal e Sanchez saltano la Lazio, le parole di Piccoli

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12.45 – Belotti spiegato da Ferrante – L’ex centravanti granata giustifica la voglia di andar via dell’attuale capitano. L’intervista

Ore 11.55 – Corini esalta Tonali – L’ex tecnico del Brescia ha parole al miele per il centrocampista rossonero. Le sue parole

Ore 11.15 – Morata punta l’Inter – L’attaccante spagnolo non dovrebbe forzare i tempi di recupero e cercherà di essere in campo per la sfida contro i nerazzurri. La notizia

Ore 11.00 – Silvestri punta il Mondiale – Il portiere dell’Udinese racconta la delusione per la mancata convocazione a Euro 2020 e le ambizioni future. L’intervista

Ore 10.45 – Jorginho-Juve si può – L’agente dell’italo-brasiliano lascia le porte aperte al possibile approdo in bianconero. Le sue parole

Ore 10.00 – Piccoli si racconta – Il giovane attaccante dell’Atalanta rivela i retroscena sul mancato trasferimento estivo e la permanenza in nerazzurro. L’intervista

Ore 9.40 – Italiano su Vlahovic – Il tecnico della Fiorentina spiega l’inizio di campionato e la sua opinione sul caso del serbo. L’intervista

Ore 8.35 – Vidal e Sanchez saltano la Lazio – I due cileni dell’Inter non saranno a disposizione per la ripresa della Serie A Le ultime notizie

Ore 7.30 – Nations League, spettacolo senza interesse – Si assegna la manifestazione che regala calcio scintillante, ma che non interessa a nessuno. L’editoriale