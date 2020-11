Udinese, Cioffi: «Esordio fantastico, l’abbiamo preparata alla grande»

Udinese, le parole del vice di Gotti Cioffi

Il vice di mister Gotti, Cioffi, ha parlato a DAZN e poi in conferenza stampa della vittoria della sua Udinese.

«Non c’è una prima volta migliore. Gotti è per noi una figura emblematica, è successo che da un momento all’altro si è dileguato per cui per me è stato un susseguirsi di responsabilità. Per noi era una partita importante ed il mister l’ha preparata bene a livello di campo ed a livello emotivo. Abbiamo imparato dai nostri errori le defezioni stanno aiutando a migliorarci. Siamo un gruppo sano e che ha cuore. Le esultanze sono sia dediche a Diego che delle liberazioni per tutto il lavoro fatto».

«Abbiamo fatto una grande gara, abbiamo avuto tante defezioni e all’ultimo minuto anche quella del mister Gotti. Gran gara degli argentini, ma di tutta la squadra, ci abbiamo messo il cuore, siamo davvero fieri di quello che abbiamo fatto contro una grande squadra».