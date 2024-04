Tudor a Dazn: «Siamo carichi e vogliamo fare una bella partita. Da Luis Alberto mi aspetto questa cosa»

Igor Tudor ha parlato a Dazn prima del match tra la sua Lazio e la Salernitana: le dichiarazioni dell’allenatore

Ai microfoni di Dazn, prima di Lazio-Salernitana, è intervenuto Igor Tudor.

PAROLE – «Ho lavorato su tutto, abbiamo fatto 4 bei allenamenti. Siamo carichi, abbiamo recuperato e vogliamo fare una bella gara. Luis Alberto? Noi vogliamo tutto da lui, più assist e più gol. Giocate che fanno la differenza, non solo lui ma tutta la squadra deve fare progressi in questo senso. Giocano Marusic e Lazzari perchè faccio giocare quelli che per me stanno meglio. La sterilità offensiva si cura con pazienza ma andando forte facendo con lucidità le cose che abbiamo provato in allenamento».