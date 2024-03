Tudor Lazio, ecco come è strutturato il contratto del tecnico croato. I dettagli

Tudor-Lazio, mercoledì al via l’avventura del tecnico croato: ecco come è strutturato il contratto con i biancocelesti

Come riporta Il Messaggero, mercoledì comincerà ufficialmente l’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Lazio dopo l’accordo raggiunto nei giorni scorsi.

L’ex Verona e Marsiglia firmerà fino al 30 giugno del 2025 e percepirà 2.5 milioni di euro più 500mila di bonus legati ai risultati. Contrariamente a quanto anticipato in precedenza però non è stata inserita alcuna clausola per prolungare l’accordo al 2026.