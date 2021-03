Torino, anche Cagliari e Parma valutano il reclamo

Non c’è solo la Lazio: Cagliari e Parma affiancherebbero il club capitolino nella battaglia legale contro il Torino. Lo afferma Tuttosport

La vicenda del match mai disputato tra Lazio e Torino durerà ancora per molto: come afferma Tuttosport anche Cagliari e Parma sarebbero intenzionate ad affiancare la Lazio in secondo grado.

Si legge: «Passiamo oltre e diciamo quel che si respira da qualche giorno nei corridoi della Lega e delle società. Ovvero: non solo la Lazio è già pronta a costituirsi davanti al giudice sportivo quale parte avversa ai granata (avrà tempo sino a 2 giorni prima della data della sentenza: e la scelta della data sarà quanto, prossimamente, il giudice comunicherà). Ebbene, in 2° grado di giudizio, davanti alla Corte sportiva di Appello nazionale della Figc, in occasione del reclamo che sarà presentato dalla parte soccombente in 1° grado, potrebbero costituirsi anche altre società, oltre al club vincitore davanti al giudice sportivo: e Cagliari e Parma sono già “chiacchierate” per ragioni di classifica. Tutto lecito».