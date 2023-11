Tiago Pinto risponde a Sarri: «Sto zitto, sono solo concentrato su questa partita». Le parole del general manager della Roma

Direttamente dai microfoni di Sky Sport, anche Tiago Pinto, general manager della Roma, è intervenuto in in risposta alle dichiarazioni fatte dal tecnico della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la partita col Feyenoord. Le sue parole.

PAROLE– «Io dalla mia parte sono solo concentrato solo su questa partita, sto zitto e parliamo solo di questa sera».