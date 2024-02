Thiago Motta a Sky: «Abbiamo battuto una grande squadra. Sul gol subito dico questo»

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha analizzato la vittoria ottenuta oggi all’Olimpico contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky dopo Lazio-Bologna, Thiago Motta ha dichiarato:

PAROLE – «Sono contento. Era una prova interessante per noi, su un campo non facile contro una buona squadra che era in un buon momento. Abbiamo vinto facendo il nostro calcio. Abbiamo difeso bene contro una squadra forte con giocatori importanti. Non abbiamo mai perso la nostra identità fino alla fine. Errore Lucumi? L’importante non è lo sbaglio, ma la reazione che si ha dopo. Lui è stato molto bravo a continuare a giocare e a prendersi dei rischi. Nel primo tempo Fabbian andava troppo alto e per la Lazio era un vantaggio. Diventava un riferimento per i difensori avversari. Ferguson è dappertutto, sa sempre quello che fare e posiziona i suoi compagni. Abbiamo vinto con merito contro un grande squadra del campionato».