Terza maglia Lazio, altro retroscena: perché non è stata usata col Burnley. Cresce l’attesa per la presentazione della divisa

Con l’inizio del campionato ormai alle porte, l’attesa dei tifosi non è rivolta solamente al campo, ma anche agli ultimi dettagli di stile che accompagneranno la squadra nella stagione 2025/26. In questo contesto, cresce la curiosità per la presentazione ufficiale del terzo kit, l’ultima maglia a completare il guardaroba della Lazio di Sarri. Sebbene il club non l’abbia ancora svelata, il mondo del web, come spesso accade, ha bruciato le tappe. Le prime foto hanno iniziato a circolare online da giorni, e alcuni store internazionali si sono spinti addirittura a metterla prematuramente in vendita, offrendo ai più impazienti un’anteprima dettagliata.

Quel che emerge da queste anticipazioni è una divisa dal grande impatto visivo e simbolico. La maglia sarà di colore blu notte, una tonalità elegante e profonda. Il dettaglio più significativo, però, sarà un disegno tono su tono che riprenderà un elemento molto amato dai tifosi: l’aquila stilizzata che adornava la maglia bianca della passata stagione. Quella divisa, introdotta in occasione delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione del club, ha avuto un enorme successo, e la scelta di riproporne l’elemento iconico anche sul terzo kit crea un forte legame con la storia e l’identità della Lazio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il debutto di questa nuova maglia era inizialmente previsto per l’amichevole di sabato scorso in Inghilterra. Tuttavia, i colori sociali del Burnley, anch’essi tendenti allo scuro, hanno creato un potenziale problema di visibilità, spingendo la società a rinviare l’esordio per scegliere un’occasione più adatta. Questa divisa blu andrà quindi a completare il set per la stagione, affiancandosi alla tradizionale prima maglia celeste, già vista contro Primavera, Galatasaray e lo stesso Burnley, e alla seconda maglia bianca, utilizzata nella trasferta turca contro il Fenerbahce. Ora non resta che attendere la presentazione ufficiale e vederla finalmente indossata in una partita ufficiale.