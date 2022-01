Tegola Milan, lesione al menisco e operazione per Tomori

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Brutte notizie per il Milan che perderà Tomori per almeno un mese: sarà necessaria l’operazione al menisco lesionato del ginocchio sinistro

Il Milan perde un altro pezzo importante per la difesa: Tomori è uscito in anticipo, nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa, per un fastidio al ginocchio.

I primi accertamenti hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nel pomeriggio l’artroscopia e il comunicato del club.