Tchaouna PSV, la rivelazione di Pedullà: «La risposta della Lazio all’offerta è questa. E c’è anche un altro giocatore in uscita»

Tchaouna PSV, le ultime novità sui movimenti di mercato del club capitolino. Ecco i dettagli

Di seguito quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà su l’interessamento del PSV su Tchaouna della Lazio.

TWEET- “Il PSV ha offerto 11 milioni più bonus, ma la Lazio per ora non apre, vedremo nelle prossime ore. E anche Basic resta in bilico, fin qui nessuna firma“