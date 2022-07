Tanti auguri Paolo Di Canio! L’ex Lazio spegne 54 candeline

Tanti auguri a Paolo Di Canio: la bandiera della Lazio spegne oggi 54 candeline

Nel calcio trovare giocatori davvero innamorati della propria squadra non è cosa semplice. In un mondo in cui a comandare è il dio denaro, i sentimenti restano prerogativa dei tifosi. L’eccezione, si sa, conferma la regola. Ed allora nelle menti dei tifosi biancocelesti spunterà la sagoma di un uomo. Capelli neri, sorriso beffardo e faccia da duro. Quest’immagine ha un nome ed un cognome, quella di Paolo Di Canio.

Paolo Di Canio non è un personaggio come gli altri. Destinato a far parlare di sè, in campo e fuori. Tifoso della Lazio fino al midollo, cresce calcisticamente nella prima squadra della Capitale, salvo poi lasciarla nel 1990 alla ricerca di altre sfide. Juventus, Napoli, Celtic, West Ham: Paolo mette la sua grinta e la sua passione a disposizione di allenatori e compagni, e lascia in segno. Poi nel 2004, come nelle favole più romantiche, torna alla Lazio, il suo primo – ma probabilmente anche l’unico – amore. Con Caso, Papadopulo e Delio Rossi alla guida dei biancocelesti, segna anche vari gol. Ma uno in particolare lo fa tornare nell’Olimpo biancoceleste: quello del 6 gennaio 2005. Non c’è bisogno di aggiungere altro.

Oggi Di Canio spegne 54 candeline e tutto il mondo biancoceleste lo festeggia come merita una bandiera di questo club.