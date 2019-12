Lazio, Luis Alberto: «Siamo fortissimi! Dicevano sarebbe stato impossibile vincere…»

Luis Alberto è uno dei grandi protagonisti di questa serata magica: le parole dello spagnolo della Lazio, dopo la vittoria della Supercoppa

Le parole di Luis Alberto, a Lazio Style Channel, dopo aver alzato sotto il cielo di Riyad la Supercoppa italiana:

«Io faccio il mio per la squadra, per alzare questo titolo. Dicevano fosse impossibile dopo aver vinto 10 giorni fa, ma lo abbiamo fatto. I tifosi devono stare con noi fino alla morte, percè ci sarà un momento in cui avremo bisogno di loro. Quel che abbiamo fatto è importantissimo, questa squadra è troppo forte, lo abbiamo dimostrato. Manca tanto tempo per l’obiettivo finale, ma adesso siamo felici: il titolo torna con noi a Roma. Adesso dobbiamo credere ch esiamo fortissimi».