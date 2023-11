Supercoppa Italiana, viaggio a Gedda durante la sosta: le ultime

Supercoppa Italiana, durante la prossima sosta per le nazionali la dirigenza della Lazio volerà a Gedda per un sopralluogo

Come riportato dal Corriere dello Sport, la prossima sosta per le nazionali sarà importante in vista della Supercoppa Italiana di gennaio.

La dirigenza della Lazio, insieme a quelle di Napoli, Inter e Fiorentina, volerà a Gedda per un sopralluogo in vista dell’evento previsto per fine gennaio. Verranno scelti gli alberghi e verificare lo stato dei campi e dei centri sportivi che li ospiteranno.