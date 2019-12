Supercoppa, Buffon: «Contro la Lazio sarà complicato»

Gigi nazionale ha sempre espresso la sua stima verso la società biancoceleste, e sulla sua nuova app ha ribadito che non sarà facile domenica

Che tra la Lazio e Buffon ci sia sempre stata stima reciproca, è un dato di fatto. Addirittura si pensava che il suo rientro in Italia, potesse essere con l’aquila sul petto ma sarebbe stato uno sgarbo troppo grande nei riguardi dei bianconeri.

Il numero uno per eccellenza, entrato di diritto nella storia del calcio italiano, ha sempre espresso parole di affetto anche per i tifosi biancocelesti che sportivamente lo hanno sempre applaudito, riconoscendo la grandezza del personaggio e così è nato un bel rapporto di rispetto reciproco. Sulla sua nuova applicazione, come riporta Tuttojuve.com, è tornato sulla prestazione di ieri e sul record abbattuto, ma ha anche presentato così la finale che si giocherà all’estero: «Contro la Lazio ci attende un match complicato, basti pensare alla sfida di pochi giorni fa a Roma. Ma anche a quelle degli ultimi anni. La squadra di Inzaghi è stata l’unica, in Italia, che ha saputo conquistare qualche trofeo durante questi anni di dominio bianconero».