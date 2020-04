Luis Suarez per il futuro della Lazio? No, non è il centravanti del Barcellona ma il giovane del Watford in prestito al Real Saragozza

La Lazio sulle orme di Luis Suarez. No, non è fantamercato, solo un caso di omonimia. Ad essere seguito infatti non è il centravanti del Barcellona, ma il 22enne che veste la maglia del Real Saragozza.

Come riporta il Corriere dello Sport, il ragazzo è di proprietà del Watford, attualmente è in prestito e sta letteralemente trascinando gli spagnoli in Liga, con i suoi gol: 17 e 3 assist su 29 presenze. Il giocatore potrebbe consacrarsi facendo il salto di qualità, magari proprio in Serie A…