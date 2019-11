Strakosha, che media di parate! Mai così alta come in questa stagione

Thomas Strakosha si sta confermando come uno dei migliori

Thomas Strakosha, portiere della Lazio, si sta confermando come uno dei migliori estremi difensori della Serie A e non solo. L’albanese classe ’95 sta disputando una stagione in cui la propria media di parate ha superato quella delle stagioni passate. Ecco di seguito tutti i dati riportati dalla pagina Twitter di Lazio Page.