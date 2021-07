Stadio Roma, sindaca Raggi: «La città chiede che venga fatto»

La sindaca di Roma Virginia Raggi è tornata sull’argomento stadio: queste le dichiarazioni della prima cittadina

L’argomento stadio è senza alcun dubbio uno dei più delicati, importanti e chiacchierati. A dire la sua, intervenendo ai microfoni di Centro Suono Sport, è stata la sindaca Virginia Raggi. L’inquilina del Campidoglio ha fatto il punto sull’impianto di proprietà della Roma:

«Voglio che lo stadio della Roma si faccia. Dico questo perché lo chiedono città, tifosi e società. In questo momento è fondamentale chiudere il progetto Tor di Valle al quale siamo vincolati. La Roma non vuole il progetto Tor di Valle ed Eurnova non ha presentato alcuni documenti. Insomma, bisogna girare pagina. Ho parlato con Friedkin ed è interessato a una nuova visione. Io con la giunta ho approvato questa revoca, ma c’è un problema: la Eurnova ha fatto una serie di pressione, una serie di lettere, dicendo che in caso di revoca i consiglieri dovrebbero pagare di tasca loro i danni per la mancata realizzazione. I nostri avvocati hanno detto che non è così ed è pronta una querela. Per quanto riguarda i tempi bisogna chiedere al presidente dell’aula».