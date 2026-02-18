Stadio Flaminio, Oddi: «Per i tifosi sarebbe un miglioramento, il progetto è meraviglioso!»

Stadio Flaminio. Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sul progetto presentato ieri da Claudio Lotito

La giornata di ieri ha segnato un passaggio chiave per il futuro della Lazio. Il presidente Claudio Lotito ha infatti presentato ufficialmente il progetto legato al nuovo Flaminio, illustrando l’idea di riqualificazione dell’impianto che dovrebbe diventare la nuova casa dei biancocelesti. Un momento atteso da tempo, che ha riacceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

A commentare l’iniziativa è stato l’ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi, intervistato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera.

«Il progetto è meraviglioso. Sarebbe emozionante trasferire la Lazio lì perché il Flaminio è lo stadio più bello mai avuto. Pure per i tifosi sarebbe un miglioramento perché vedrebbero finalmente la gara. Il Flaminio è un quartiere profondamente laziale, per le persone della mia età, tra l’altro, sarebbe romanticissimo. Lo stadio riporterebbe anche un pochino di serenità che non guasta».

Le parole dell’ex difensore raccontano una visione che va oltre l’aspetto strutturale. Il progetto presentato da Lotito rappresenta infatti non solo una possibile svolta infrastrutturale, ma anche un tentativo di ricucire il rapporto con la tifoseria, restituendo alla squadra un impianto più raccolto e identitario.

