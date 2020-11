Sport, per la difesa Barcellona e Liverpool valutano Garay

Secondo il quotidiano ‘Sport’ Ezequiel Garay sarebbe finito nel mirino di due grandi club del calcio internazionale. Il calciatore, svincolato, è stato accostato più volte alla Lazio nel corso dell’ultima sessione di mercato, ma il club capitolino non è mai andato oltre il mero pourparler. Una pista che per i biancocelesti dunque non si è mai concretizzata, ma che potrebbe essere destinata ad un esito positivo per il club blaugrana o per i Reds, entrambi alle prese con un’emergenza difesa a causa di diversi infortuni importanti, per il club di Klopp in primis quello di Virgil van Dijk. Il classe 1986, difensore centrale argentino di Rosario, sarebbe un osservato speciale in queste ore.