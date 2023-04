Lazio Primavera, oggi la sfida allo Spezia: il club ricorda l’appuntamento sui social – FOTO

Gara importante quella di oggi per la Lazio Primavera di Sanderra in trasferta contro lo Spezia: il club ricorda l’appuntamento sui social

La Lazio Primavera di Sanderra affronterà oggi alle ore 15 in trasferta lo Spezia in una gara molto delicata per il proprio campionato.

Il club biancoceleste ha ricordato l’appuntamento sui propri profili social: