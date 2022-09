Spezia, Gyasi: «Lazio? In trasferta abbiamo sempre fatto bene»

Emmanuel Gyasi ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di domenica prossima contro la Lazio

Emmanuel Gyasi ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di domenica prossima contro la Lazio.

PAROLE – «Se la sfida contro la Lazio può portare punti in trasferta? Assolutamente. Ogni partita cerchiamo di andare in campo per fare più punti possibile. Abbiamo sempre fatto bene nelle partite fuori casa, cerchiamo con il mister di migliorare quello che c’è da migliorare anche in trasferta, a partire dalla partita con la Lazio, con cui cercheremo di fare punti».