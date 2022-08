Spalletti, la madre: «Il calcio è divertimento, così diventa una citrullata»

Dopo lo spiacevole episodio di Fiorentina Napoli, la mamma di mister Spalletti ha parlato così a La Nazione

Iva Spalletti, madre dell’allenatore del Napoli, in una intervista a La Nazione ha commentato quanto accaduto a Firenze con la quasi aggressione di un tifoso all’allenatore azzurro.

LE PAROLE – «Sono gesti che non fanno bene allo sport. Non conta che stavolta abbiano offeso noi, è una cosa brutta a prescindere. Non si deve fare e basta, in nessuno stadio. Il calcio deve essere un divertimento, così diventa una citrullata».