Coronavirus, in Spagna si pensa a ripartire: 28 giugno data limite

Dalla Spagna arrivano le prime indiscrezioni riguardo la ripartenza della Liga: test, allenamenti individuali e data limite

In Spagna si vuole tornare a giocare e lo si vuole fare in fretta, mentre in Italia si aspetta di capire cosa bisogna fare.

Il paese iberico non vuole perdere tempo e sembrerebbero esserci le prime mosse per cercare di rimettere in moto la Liga. Secondo il quotidiano Sport la Federazione spagnola avrebbe dato l’ok per i test e gli allenamenti individuali, in modo tale che si riesca ad essere pronti entro il 28 giugno, data ultima per recuperare gli 11 turni rimasti.