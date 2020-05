Spadafora: «Ho pensato che il calcio non potesse ripartire, ora speriamo si possa terminare»

Spadafora, il Ministro dello Sport è tornato a parlare dopo la decisione presa ieri di far ripartire il campionato italiano

La Serie A ripartirà il 20 giugno. Questa la decisione che è stata presa nella giornata di ieri. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha così commentato ai microfoni del Tg5.

«La ripartenza del calcio un segnale importante per il paese e lo sport, insieme al calcio, diventa protagonista soprattutto ora che è possibile farlo in sicurezza. Purtroppo ho pensato anche che il calcio potesse non ripartire, nei momenti più difficili quando c’erano i picchi alti nella curva dei contagi . Speriamo ora che il campionato si possa finire. Quello del calcio è un mondo composto da presidenti diversi tra loro e con approcci diversi. Tutti interessati al loro mondo e agli interessi legittimi legati al loro calcio. Io l’uomo nero del calcio? Mi sono molto arrabbiato con questo mondo quando un mese fa mi chiedevano di ripartire con le terapie intensive piene e le bare trasportate dai camion militari. Oggi che il paese riparte mi sembra giusto che riparta anche il calcio».