Social, Milinkovic fa gli auguri di Natale a modo suo

Come suo solito, Sergej è il re dei social. A renderlo protagonista, questa volta, sono gli auguri di Natale fatti ai bambini

Il Sergente, oltre ad essere protagonista sui campi da gioco, lo è anche sulla piattaforma social più in voga al momento: Instagram.

Milinkovic è diventato il più amato tra i laziali social, per i suoi post motivazionali pre e post partita. Oggi ha attirato l’attenzione di tutti per il modo in cui ha fatto gli auguri di Natale a tutti i bambini del mondo, postando una foto della serata di ieri dove autografava una maglia ad un bambino. «Sergente vuole bene a bambini, perchè sono futuro di questo mondo. Buon Natale a tutti e a bambini di tutto mondo», questa la didascalia del post. Non è tardata ad arrivare la risposta di Strakosha, molto attivo su Instagram anche lui: «Bambini vogliono bene Sergente perché è futuro di questa Lazio». Bello scambio di messaggi che certifica il clima scherzoso all’interno dello spogliatoio.