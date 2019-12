SOCIAL – Jony nel suo giorno di riposo è vicino all’ex compagno Pina

SOCIAL – Tomas Pina subisce un grave infortunio e Jony gli dedica un post su Instagram nel suo giorno libero

Potrebbe riposarsi, invece dedica un pensiero all’amico prima ed ex compagno poi, Tomas Pina che ha subito un brutto infortunio.

Una frattura al perone che lo terrà lontano dai campi da gioco per circa quattro mesi: questa l’entità del colpo subito da Pina durante l’ultimo match di campionato con il suo Deportivo Alaves. Jony, nonostante la distanza, ha voluto far sentire il suo apporto all’amico con una foto sul proprio account Instagram. Più volte l’esterno ha dimostrato grande personalità e cuore, esultando con i propri compagni nonostante fosse relegato in panchina. Ancora una volta Jony manifesta di essere un grande uomo oltre che un grande professionista.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER