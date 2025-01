Siviglia Lazio: «La stanchezza in questo momento ci sta, adesso è necessario fare una cosa, ma Baroni lo saprà fare»

Le parole di Sebastiano Siviglia, ex difensore della Lazio: «Dopo questo girone d’andata un po’ di stanchezza è normale»

L’ex difensore della Lazio Sebastiano Siviglia a Radio Laziale ha commentato il momento della squadra di Baroni e i possibili rinforzi che potrebbero arrivare a centrocampo per concedere a Guendouzi e Rovella un po’ di riposo. Di seguito le sue parole.

STANCHEZZA – «La Lazio nelle prime giornate aveva un entusiasmo impressionante. Poi ci sta la stanchezza, è una di quelle squadre che ha giocato più di tutte visto che è stata strabiliante in Europa League ed è ancora in gioco in Coppa Italia. Questo fa parte del percorso della Lazio, può succedere di essere un po’ altalenanti. C’è sicuramente qualche scoria da mandare via dal derby e da altre situazioni».

COSA SERVE ADESSO – «Adesso bisogna un po’ alleggerire la testa dei giocatori, devono essere spensierati. Baroni è bravo in questo. Il Como gioca bene, è una squadra dinamica. La Lazio ha fatto la sua partita come nel derby, non era semplice poi giocare con quella pressione. Bisogna sempre tenere a mente dell’avversario che si ha di fronte. I biancocelesti comunque sono una piacevole sorpresa. Ora devono stare sereni e far crescere la loro autostima. Ci vuole spensieratezza, non serve forzare o premere ancora di più. Una vittoria può far ritrovare certezze».

MERCATO – «A me piace tantissimo Casadei. Forse non era pronto per andare all’estero, ma è il mio preferito. Così come Folorunsho che poi si è trasferito alla Fiorentina. Credo che la Lazio alla fine acquisterà un centrocampista».