Sindaco Gualtieri: «Stadio Lazio? Le intenzioni ci sono ma…». Così il primo cittadino sul progetto del Flaminio

Il futuro dello Stadio Flaminio, gioiello architettonico in stato di abbandono e da anni al centro del dibattito cittadino, torna a essere un tema caldo nella Capitale. A fornire un aggiornamento cruciale sullo stato dell’arte è direttamente il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che nel corso di una lunga intervista concessa al quotidiano Il Corriere della Seraha toccato anche il tema degli impianti sportivi, con un riferimento specifico al progetto della Lazio.

Da mesi, infatti, il club del presidente Lotito lavora all’ambizioso piano di riqualificazione per trasformare lo storico impianto nella nuova casa biancoceleste. Un sogno per i tifosi e una sfida ingegneristica e burocratica di enorme complessità. Le parole del primo cittadino, pur essendo concise, tracciano un quadro molto chiaro della situazione attuale. Gualtieri si mostra possibilista e conferma la volontà del club, ma allo stesso tempo sposta l’onere della prossima mossa interamente sulla società, segnalando che il processo è al momento in una fase di stallo in attesa di passaggi fondamentali.

Alla domanda diretta sul progetto, il Sindaco ha risposto in modo netto, mettendo in luce l’attuale fase di attesa da parte dell’amministrazione comunale:

«Il progetto della Lazio per il Flaminio? Le intenzioni ci sono, ma aspettiamo la documentazione integrativa».

Questa frase, pur breve, significa che la palla è ora pienamente nel campo della Lazio. Le “intenzioni” non bastano più; il Campidoglio attende i documenti tecnici, economici e progettuali necessari per poter valutare concretamente la fattibilità dell’opera. Il via libera politico sembra esserci, ma il sogno di rivedere il Flaminio pulsare di vita biancoceleste è legato alla capacità del club di completare un dossier complesso e dettagliato. La volontà c’è, ma servono le carte per trasformarla in realtà.