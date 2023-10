Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: giovani aquile imbattute. Vincono Under 16 e 14, pareggio di carattere per 18 e 15

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del fine settimana del settore giovanile:

RISULTATI– «Le giovani aquile concludono un weekend da imbattute.

Nel fine settimana, diviso tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre. le squadre giovanili biancocelesti conquistano due vittorie e due pareggi.

Buona la prima per le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi, La Lazio si aggiudica la sfida casalinga contro l`Accademia Frosinone per 2 a 0. I biancocelesti iniziano in positivo il cammino nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

Esordio vincente anche per l`Under 16 guidata da Gianluca Procopio. I biancocelesti espugnano il campo del Palermo con il risultato di 3-0. La Lazio inizia nel migliore dei modi questa nuova stagione.

Un pareggio arrivato all`ultimo respiro per la squadra di Francesco Punzi. L`Under 18 biancoceleste acciuffa il pari sul campo del Bologna nell`ultima azione del match. Il risultato di 1-1 permette ai biancoceleste di inanellare il secondo risultato utile consecutivo, dopo la vittoria casalinga contro l`Empoli.

Subito una prova di carattere per l`Under 15 di Tobia Assumma. In quel di Palermo, la Lazio recupera il doppio svantaggio e nella ripresa conquista un importante pareggio. Con il 2-2 le aquile classe 2009 mettono in cassaforte un punto ed evitano la sconfitta alla loro prima giornata di campionato.

Stop forzato per l`Under 17 di Marco Alboni. Le aquile classe 2007 le ritroviamo mercoledì 4 ottobre per il recupero della sfida contro l`Empoli.

I risultati del weekend nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 3^ Giornata

BOLOGNA-LAZIO 1-1

Marcatori: 25’ pt Tordiglione (B), 45’st+4’ Barone (L)

BOLOGNA: Verardi, Barbaro, Brighi (16’st Beruschi), Gian, Soldà, Zilio, De Stefano, Gattor, Tordiglione (20’st Fiorini), Ferrari, Oliviero.

A disp.: Cassanelli (GK), Occhi, Mahrani, D’Ascenzo, Armaroli, Maltoni, Di Pasquazio.

All.: Della Rocca

LAZIO: Gagliano, Ferrari, Ercoli (37’st Mariani), Barone, Bordoni, Silvestri (37’st Proromo), Farcomeni (37’st Plutnik), Paolocci (16’st Marinaj), Cuzzarella, Gelli (27’st Cogo), Bigotti (16’st Urbano).

A disp.: Raffo (GK), Ferri.

All.: Punzi

Under 16 Nazionali – 2^ Giornata

PALERMO- LAZIO 0-3

Marcatori: 27’ pt Reita (L), 39’pt rig. Ciucci (L), 2’st Polinari (L)

PALERMO: Florulli, Ribaudo G. (19’st Tartamella), La Mantia (19’st Falco), Federico (26’st Dell’Orzo), Lugaro, Colicchia (19’st Motisi), Ribaudo A. (26’st Massei), Ciani (9’st Bennici), Squillacioti, Nicolosi (9’st Profeta).

A disp.: Loiacono (GK), Vassallo.

All.: Sanfilippo

LAZIO: Giacomone, Buonafede (15’pt Noto), Macerata, Di Claudio (32’st Cerroni), Di Marzio, Ciucci, De Cortes (32’st Fanku), De Fraia, Polinari (32’st De Angelis), Reita, Romanelli (22’st Costantini).

A disp.: Russi (GK), Di Liberto, Callarà, Panariello.

All.: Procopio

Under 15 Nazionali – 2^ Giornata

PALERMO- LAZIO 2-2

Marcatori: 1’pt Giarraffa (P), 27’pt La Corte (P), 6’st Cappuccini (L), 36’st Martellucci (L)

PALERMO: Giacalone, Scelta, Vivona (40’pt Lentini), Balsamo, Milazzo, Sciortino, La Corte (25’st Balsamo M.), Vitale, Giarraffa, Pipitò, Puccio

A disp.: Schiera (GK), Ruvolo, Aurilio, Pizzitola, Palumbo, Ingrassia, Parrino.

All.: Chiappara

LAZIO: D’Isanto, Iovane, Ferrante, D’Agostino (1’st Cappuccini), Parla, Miloiu, Florio (25’st Diori), Morelli, Di Maggio, Martellucci, Morucci (1’st Materazzi).

A disp.: Quadrelli (GK), Iudica, Palancica, Bellissima, D’Ambrogio, Terracina.

All.: Assumma

Under 14 Regionali Eccellenza – 1^ Giornata

LAZIO-ACCADEMIA FROSINONE 2-0

Marcatori: 4’st Tocci (L), 24’st Petronzi (L)

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben (28’st Bartoletti), Germani (28’st Berini), Monti, Ricci Gian., Massarut (28’st Marinelli), Ricci Gab. (21’st Petronzi), Schettini Ambrosio (10’st Caputo), De Vincenzo (10’st Bocchino), Salvati (21’st Umana).

A disp.: Cau (GK), D’Innocenti.

All.: Rocchi

ACCADEMIA FROSINONE: Palombi, Bruni, Belli, Calore, Archiletti, Corsetti, Evangelista, Ambrosi (6’st Di Monaco), Luca (8’st Di Bernardo), Damico (8’st Cedrone), Barrale (8’st Eleuteri).

A disp.: Gaudioso (GK), Perciballi, Pizzuti, Armillei, Compagno, Cedrone.

All.: Masi».