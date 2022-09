Settore giovanile: i risultati del weekend degli aquilotti

Settore Giovanile, non solo la prima squadra e la Primavera, vince anche l’U14. Solo un pari per l’U18

Non solo la prima squadra e la Primavera, anche i giovani aquilotti dell’Under 14 hanno portato a casa la vittoria contro la Ternana. Solo un pari invece per l’Under 18 contro l’Empoli. Ecco i tabellini dei due match:

EMPOLI-LAZIO 1-1

Marcatori: 4’ Di Tommaso (L), 12’ Diodato (E).

EMPOLI: Seghetti, Bonafede, De Ferdinando (68’ Lanza), Michelucci, Mannelli (46’ Masini), Crasta, Sanbbatasso, Vallarelli (46’ Botrni), Cappelli, El Biache, Diodato (82’ Seghi). A disp.: Tampucci, Zupancic, Cecchi, Morana, Bocci All.: D. Moro

LAZIO: Polidori, Cannatelli, Ercoli, Nazzaro, Cannavaro (60’ Petrucci), Zazza (68’ Casonato), Di Tommaso (60’ Sardo), Oliva, Brasili (68’ Giranelli), Di Porto (55’ Di Nunzio), Reddavide (55’ Della Salandra). A disp.: Ierardi, Menegon. All.: S. D’Urso

LAZIO-TERNANA 3-1



Marcatori: 28’ pt rig. Morelli (T), 62′ rig. Miloiu (L), 67′ Parla (L), 77′ Gigante (L)



LAZIO: D’Isanto, Iovane, Ferrante (79′ Makinwa), D’Agostino (79′ La Grutta), Parla, Miloiu, Sbrana (46′ Florio), Palancica (55′ Cappuccini), Diori, Martellucci, Materazzi (46′ Gigante). A disp.: Quadrelli, Berni Canani, Da Parè. All.: Assumma



TERNANA: Biondini, Palombi (61′ Palluccio), Rosati, Fari, Morelli, Piazzoli (76′ Verdecchia), Loreti (55′ Taglieri), Inghes (71′ Bassetta), Colantoni, Ponziani, Cavalletti (58′ Rosati). A disp.: Bonifazi, Bassetta, Rosi, Franquillo, Battella. All.: Brunetti