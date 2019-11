Sette (Mediaset): «Vincere con la Juventus per aumentare l’autostima!»

Antonello Sette ha parlato del momento in casa biancoceleste

Antonello Sette, giornalista di Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per esaminare il rendimento della squadra. Ecco ciò che ha detto.

PARLA SETTE – «È importante riprendere bene il campionato dato che le prossime due partite sono accessibili. Sassuolo non ha un gran pubblico, non dovrebbe essere una trasferta complicata e inoltre non hanno Berardi. Poi abbiamo Udinese e Juventus che in caso di vittoria potrebbe regalarci tanta consapevolezza e autostima. La Lazio vale molto più delle squadre con cui è a pari punti o poco sotto. Potevamo vincere molte partite e avere 4/5 punti in più, ma abbiamo pagato e capito i nostri errori. Dobbiamo giocare con la testa giusta per arrivare in Champions, perché ce la meritiamo. Il Napoli ha problemi strutturali, così come il Milan, mentre il Cagliari firmerebbe per l’Europa League quindi dobbiamo approfittarne. Ripartiamo con certezze nuove: Immobile, trascinatore ancor più di due anni fa e Correa che ormai è un top player. Acerbi ha rinvigorito la Nazionale e in questo momento è al massimo della forma. Gli riesce tutto, è un difensore moderno dal quale si può far ripartire l’azione. L’assenza di Chiellini gli ha dato continuità e questo gli ha portato sicurezza e disinvoltura. Se dovessimo andare in Champions potremmo ritoccare la rosa con innesti di qualità e in quel caso potremmo davvero competere per lo scudetto. Possiamo battere chiunque, non siamo inferiori a nessuno ma serve sostegno e uno stadio pieno. Questa Lazio se lo merita».