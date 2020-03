Serie A, Stendardo: «Scudetto va definito sul campo»

Intervenuto ai microfoni di CalcioNews24, l’ex giocatore Stendardo ha spiegato la situazione contratti in vista di una ripresa del campionato

Per sciogliere i dubbi legati alla situazione contratti dei giocatori in vista di una ripresa del campionato, è intervenuto ai microfoni di CalcioNews24 l’ex Lazio Guglielmo Stendardo:

«La regola se c’è vale per tutti. Non capisco come squadre abbiano voluto trattenere i propri atleti. Serve una proroga anche per i contratti in scadenza, in modo tale da giocare un campionato e portarlo a termine. Non si sa quando, ce lo dirà un maledetto virus. Al momento c’è un vuoto normativo. Dobbiamo terminare il campionato e decretare sul campo chi sarà il migliore».