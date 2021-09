Lazio, siparietto tra Inzaghi e Parolo a Dazn: cosa è successo

Nel post gara di Sampdoria Inter c’è stato a Dazn un siparietto tra Simone Inzaghi e Marco Perolo ecco cosa è successo

L‘Inter si ferma a Marassi. Contro la Sampdoria la squadra di mister Inzaghi non va oltre il 2-2. Per i blucerchiati in rete prima Yoshida e poi quella bellissima di Augello. Augello che Inzaghi ricorda bene perché segnò il suo primo gol in Serie A proprio nella scorsa stagione e contro la Lazio.

Al termine del match l’allenatore neroazzurro si è presentato ai microfoni di Dazn e si è reso protagonista di un simpatico siparietto con l’ex biancoceleste Marco Parolo. Il calciatore ha esordito dicendo: «Salve mister, di Augello meglio non parlarne più, dopo l’anno scorso. E’ diventato una bestia nera!», Inzaghi con un sorriso ha risposto: «E’ vero!». Insomma difficilmente il mister dimenticherà il numero 3 della Samp.