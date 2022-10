Serie A pazza di Milinkovic-Savic: l’ultimo post social della Lega – FOTO

Ennesimo post social della Lega Serie A per Sergej Milinkovic-Savic, mattatore di questo inizio campionato

Sergej Milinkovic-Savic è l’assoluto mattatore – insieme a Kvaratskhelia – di questo inizio di Serie A. Tre gol e cinque assist in 8 partite per il Sergente che sta trascinando i biancocelesti in campionato.

La Lega Serie A ha così deciso di dedicare l’ennesimo post social al centrocampista serbo con una didascalia che ritrae perfettamente l’umore dei laziali: «TUTTI PAZZI DI SERGEJ». Sotto si possono riammirare il gol numero 50 e 51 segnati in Serie A da Milinkovic-Savic contro lo Spezia.