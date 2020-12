Serie A, lotta alla classifica marcatori: ecco dove giocano i bomber

Ecco dove andranno a giocare i bomber di Serie A in questo turno infrasettimanale

Dopo il trionfo incredibile di Ciro Immobile nella passata stagione, dove ha surclassato i suoi diretti avversari sia in Italia che in Europa, aggiudicandosi la Scarpa d’Oro, é ripartita la lotta al titolo di capocannoniere in Serie A. Il centravanti biancoceleste é partito bene, con 6 reti, ma c’è chi ha fatto meglio.

In vetta, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic conducono con 10 reti a testa: il portoghese affronterà l’Atalanta, mentre lo svedese, al rientro dall’infortunio, potrebbe scendere in campo contro il Genoa (il Milan deve ancora decidere in merito). Un passo indietro, a 9, Romelu Lukaku, che affonterà il Napoli dove spicca Hirving Lozano, anche lui a quota 6 dopo un sorprendente avvio di stagione. Insieme a lui e Immobile, anche Joao Pedro e Mkhitaryan, impegnati rispettivamente contro Parma e Torino.