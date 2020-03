Serie A, Lotito e le scintille con Marotta, poi l’accordo

Serie A, pare che i presidenti dei club abbiano trovato un accordo di massa per fissare la data della ripresa degli allenamenti

Nessun accordo ufficiale trovato, ma un’intesa di massima quella si anche se non sono mancati i battibecchi, come sempre. Ieri c’è infatti stato un confronto informale tra i presidenti dei club di Serie A in attesa della riunione della Lega prevista per domani. Il nodo è sempre quello legato alla ripresa degli allenamenti. Lotito vuole accelerare i tempi così come Napoli, Atalanta, Cagliari e Udinese, nonostante le ultime due squadre siano in quarantena.

L’Inter invece con a capo Marotta vede ancora lontana l’ipotesi della ripresa e quindi è a favore della ripresa tardiva. Come riporta il Corriere dello Sport ovviamente il numero uno della Lazio non ha gradito in modo particolare anche se alla fine un’intesa pare essersi trovata intorno al 3-4 aprile.