Serie A, la Lazio si schiera sui social contro il razzismo VIDEO

La Serie A si schiera ancora una volta contro il razzismo e, al suo fianco, ci sono tutti i club del campionato, compresa la Lazio. Per questo, il club biancoceleste ha pubblicato sui social un video realizzato dai calciatori della massima lega italiana su questo tema.

«Insieme contro ogni forma di discriminazione» ha scritto la Prima Squadra della Capitale su Twitter, commentando il filmato. Degli uomini di Simone Inzaghi è presente Sergej Milinkovic-Savic.

Together as one team against any form of discrimination.

Insieme contro ogni forma di discriminazione.#KeepRacismOut #WeAreCalcio #WeAreOneTeam@SerieA @unar_norazzismi pic.twitter.com/ykfLuuY7YX

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 21, 2021