Serie A, la classifica aggiornata dopo Lazio-Cagliari 2-1: la posizione dei biancocelesti

Serie A, alla luce della vittoria dei biancocelesti contro i sardi ecco come cambia la classifica del campionato e la posizione delle aquile

Missione compiuta per la Lazio la quale anche con il Cagliari riesce a prendersi tre punti importanti che le permettono di non perdere terreno sulle concorrenti. A decidere la sfida sono stati i gol di Dia e Zaccagni, mentre per i sardi ha segnato invece Luvumbo e questa è la classifica di serie A

1. Napoli 25

2. Inter 24

3. Atalanta 22

4. Fiorentina 22

5. Lazio 22

6. Juventus 21

7. Milan 17*

8. Udinese 16

9. Bologna 15*

10. Torino 14

11. Empoli 14

12. Roma 13

13. Verona 12

14. Cagliari 10

15. Parma 9

16. Como 9

17. Genoa 9

18. Monza 8

19. Venezia 8

20. Lecce 8