Serie A, Inzaghi e Fonseca: i due tecnici tornano a sfidarsi in campionato – i precedenti

Serie A, con il ritorno di Fonseca nel nostro campionato si rinnova il duello con il tecnico piacentino: i precedenti

Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Milan, e sostituirà l’ex Lazio Pioli per la nuova stagione. L’approdo in serie A non è nuovo per il tecnico lusitano, il quale aveva guidato la Roma e troverà di nuovo Simone Inzaghi, questa volta non per il derby della capitale ma per quello di Milano. Il bilancio fra i due nel derby romano è il seguente ossia: 1 vittoria per entrambi e due pareggi.