Serie A, Gravina: «Ci atterremo alle decisioni del Governo»

Il presidente della FIGC aspetta la mossa del Governo per poter decidere l’eventuale riapertura dei campionati

Sono giorni decisivi questi, per la riapertura del calcio in Italia. Il Coronavirus ancora non si ferma ma i vertici stanno cercando di prendere una decisione riguardo i vari campionati.

In serata il presidente della FIGC Gravina si è espresso così ai microfoni di Rai Sport: «Aspettiamo di capire quale riferimento verrà inserito nel nuovo Decreto. Ovviamente ci atterremo alle indicazioni della comunità scientifica e del Governo. Nel frattempo parteciperemo alla riunione di domani con la UEFA, per capire bene qual è lo scenario a livello internazionale. Comunque, ripartire entro il mese di maggio ci consentirebbe di concludere il campionato con un leggero sforamento».