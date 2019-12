Serie A, Commisso esonera Montella

Dopo la pesante sconfitta di ieri sera e le prestazioni della squadra che non convincono, la Fiorentina esonera Montella

Non è bastato il pareggio contro l’Inter in extremis e la forza di volontà contro la Roma: Commisso, stanco di vedere la sua Viola non brillare, ha deciso di esonerare il mister Vincenzo Montella.

La situazione dei gigliati ora si fa complicata, sempre più invischiati nella lotta salvezza: a sostituire il tecnico napoletano potrebbe arrivare il toscano Spalletti, anche se la pista è molto complicata economicamente. Ci potrebbe essere anche un romantico ritorno di Prandelli sulla panchina viola. Staremo a vedere nei prossimi giorni.