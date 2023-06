Serie A Femminile, Casini: «Congratulazioni a Federica Cappelletti per la sua elezione». Le parole del presidente della Lega Serie A

Lorenzo Casini, ha dato il benvenuto a Federica Cappelletti come presidente della Serie A Femminile.

PAROLE – «Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Federica Cappelletti per la sua elezione alla Presidenza della Divisione Serie A Femminile Professionistica. Un grande in bocca al lupo a Lei e al suo team, in questa importante fase di crescita del calcio femminile italiano e di percorso verso la creazione di una Lega autonoma. Desidero anche salutare e ringraziare la Presidente uscente, Ludovica Mantovani, per la dedizione e il grande lavoro svolto, soprattutto per aver guidato il calcio femminile verso il professionismo».