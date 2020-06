Serie A, tamponi rapidi e isolamento: ecco la nuova quarantena

Tamponi rapidi e quarantena limitata: ecco la proposta avanzata dalla FIGC, in attesa dell’ok definitivo del CTS

Una svolta per la ripresa del campionato. Il Comitato Tecnico Scientifico ha avallato la proposta di accorciare la quarantena, nel caso in cui un giocatore risultasse positivo: in isolamento finirebbe solo lo stesso e non tutta la squadra.

Come riportato da Sky Sport, il protocollo prevedrebbe comunque il ritiro di due settimane per gli altri calciatori e spostamenti consentiti solo per disputare le gare. Sarà introdotto l’utilizzo del tampone rapido a cui sottoporre gli atleti il giorno stesso della gara, quattro ore prima del fischio d’inizio. L’esame darebbe poi l’esito nel giro di dieci minuti e il via libera a tutti i negativi.